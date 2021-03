L'Italia cambia colore: 10 regioni e Trento in rosso, nessuna gialla. Pasqua in lockdown

Come ogni venerdì, l’Italia cambia colore. Come al solito, a partire da lunedì prossimo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal 15 marzo. La Lombardia entra in zona rossa per decisione dell’autorità regionale, ma entrano nella stessa fascia anche Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Piemonte, Marche, Veneto, Puglia e la provincia autonoma di Trento, oltre ovviamente a Campania e Molise, che erano già in zona rossa. Tutte le altre regioni italiane, a parte la Sardegna che resta in zona bianca, sono in arancione: Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d’Aosta. In arancio anche Basilicata e provincia autonoma di Bolzano, che salutano la zona rossa.

Il nuovo decreto. In mattinata, inoltre, il Governo ha approvato il nuovo decreto legge, abbandonando lo strumento del DPCM, e che sarà in vigore fino al 6 aprile. In zona rossa tutte le regioni che presentino un numero di casi settimanale superiore a 250 ogni centomila abitanti. In zona arancione sarà consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno e in ambito comunale, di un massimo di due persone oltre ai già conviventi e ai minori di anni 14. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, tutta l’Italia sarà in zona rossa. Sarà comunque possibile spostarsi verso una sola abitazione privata, massimo due persone, all’interno della propria regione, una volta al giorno.