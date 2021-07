live Coronavirus, Bologna, Barrow positivo. Perisic è tornato negativo

vedi letture

12.20 - Inter, Perisic negativo - Buone notizie in casa Inter, con Ivan Perisic che è tornato negativo dopo aver contratto il Covid-19 durante Euro 2020 con la Croazia.

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

18.53 - Barrow positivo - Nuovo caso di Covid-19 in Serie A. Musa Barrow è risultato positivo al tampone, come comunicato dal club felsineo sul sito ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Musa Barrow, rientrato ieri a Casteldebole. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare".

17.15 - Il bollettino di oggi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 192.543 tamponi e individuati 1.534 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 40.649, 223 in più rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 20 persone affette da Coronavirus per un totale di 127.808 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 40.649 (+223)

Deceduti: 127.808 (+20)

Dimessi/Guariti: 4.105.236 (+1.287)

Ricoverati: 1.285 (-22)

di cui in Terapia Intensiva: 157 (-1)

Tamponi: 73.775.374 (+192.543)

Totale casi: 4.273.693 (+1.534, +0,04%)

12.22 - Von der Leyen: "Più della metà di tutti gli adulti nell'UE è ora completamente vaccinata" - Attraverso un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, analizza così lo stato dei lavori in termini di vaccini per quanto riguarda l'Europa: "Più della metà di tutti gli adulti nell'UE è ora completamente vaccinata! Per proteggersi dalle varianti ed evitare una nuova ondata di contagi, è importante vaccinarsi. Sono state consegnate dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti nell'UE. Facciamolo".

9.06 - L'esito dei tamponi in casa Napoli - "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra". Così il Napoli ha annunciato l'esito del primo giro di tamponi dell'anno.

MARTEDÌ 13 LUGLIO

23.24 - Rimedio: "Sto bene. Avrei fatto la dedica a Paolo Rossi" - Il telecronista Alberto Rimedio, fermato nella telecronaca tv della finale di Euro 2020 dal Covid, ha parlato dalla camera del suo hotel a Rai 1 nella trasmissione dedicata al successo azzurro: "Grazie a Dio sto benissimo, sono asintomatico grazie al vaccino che ha fatto effetto. Quando ho chiesto una pizza in albergo, e ho dato il mio nome, mi è stato detto: 'Ah, sì, il reporter italiano!'. L'unico vero rimpianto che ho era la dedica, che sarebbe andata al nostro amico Pablito che era con noi a Yerevan, Tampere e Zenica e lo sento sempre accanto a noi con la sua meravigliosa maglia numero 20!".

19.20 - Gravina: "Euro 2020 evento della ripartenza" - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato da Palazzo Chigi dove è stato ricevuto, insieme alla Nazionale italiana, dal premier Draghi: "Grazie a Draghi per averci ricevuto e grazie al Governo per l'organizzazione dell'Europeo, l'evento della ripartenza dopo mesi difficili dovuti dal Covid. Mancini e gli azzurri hanno vissuto e incarnato il senso di appartenenza, tramite il sacrificio. Il successo di un gruppo si fonda sulle individualità messe al servizio del collettivo. Questo messaggio fa bene all'Italia, anche in termini economici. L'impatto della grande vittoria è stimato nello 0,7% del PIL, questa è un'opportunità di crescita. La Nazionale racchiude in sé la migliore immagine del nostro Paese, è stato creato entusiasmo positivo".

17.45 - Il bollettino di oggi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 73.571 tamponi e individuati 888 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 40.426, 655 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 13 persone affette da Coronavirus per un totale di 127.788 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 40.426 (-655)

Deceduti: 127.788 (+13)

Dimessi/Guariti: 4.103.949 (+1.529)

Ricoverati: 1.307 (+12)

di cui in Terapia Intensiva: 158 (-3)

Tamponi: 73.582.831 (+73.571)

Totale casi: 4.272.163 (+888, +0,02%)

12.21 - Genoa in ritiro senza Sturaro e Biraschi: il motivo - Il Genoa ha comunicato le prime due defezioni della stagione. Davide Biraschi e Stefano Sturaro, venuti a contatto con un positivo, dovranno affrontare la quarantena: "I giocatori Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con soggetto risultato positivo al Covid-19, estraneo al contesto lavorativo. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo di quarantena".

LUNEDÌ 12 LUGLIO