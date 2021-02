live Coronavirus, Florentino Perez torna negativo ma non sarà a Bergamo per Atalanta-Real

vedi letture

23.33 - Florentino Perez non è più positivo al coronavirus. Il presidente del Real non sarà a Bergamo - Il Real Madrid, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che il presidente Florentino Pérez è risultato negativo al coronavirus nei due test PCR a cui è stato sottoposto nelle ultime 48 ore. Pérez comunque non si recherà a Bergamo per la partita di Champions League contro l'Atalanta, ma domani saluterà tutti i membri della prima squadra prima della partenza per l'Italia.

21.59 - Inghilterra, Johnson annuncia 4 step per uscire dalla pandemia: dal 17/05 riaprono gli stadi - Il premier inglese Boris Johnson ha presentato una Road Map per uscire dal lockdown e dal regime di restrizioni vigenti per tornare alle normali attività nonostante il perdurare della pandemia Covid-19. (Clicca qui per leggere la news completa)

17.56 - Protezione Civile, il bollettino: 9.630 nuovi contagiati (-992 positivi rispetto a ieri). 274 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 170.672 tamponi e individuati 9.630 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 387.903, 992 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 274 persone affette da Coronavirus per un totale di 96.992 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 387.903 (-992)

• Deceduti: 95.992 (+274)

• Dimessi/Guariti: 2.334.968 (+10.335)

• Ricoverati: 20.273 (+375)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.118 (+24)

• Tamponi: 38.229.611 (+170.672)

Totale casi: 2.818.863 (+9.630, +0,34%)

14.20 - Primo decreto del governo Draghi - Fino al 27 marzo 2021 sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. È l’effetto della proroga del decreto legge sugli spostamenti, che scade il 25 febbraio.

Restano le deroghe. Ci si può spostare oltre i confini regionali (con autocertificazione) per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 5 marzo è in vigore il Dpcm che consente, in ambito regionale nelle regioni gialle e comunale in quelle arancioni, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno e rispettando il coprifuoco dalle 22 alle 5. La deroga permette a due persone di andare in visita ad amici e parenti, insieme a minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La novità importante è chela deroga non è più prevista nelle regioni rosse, dove non sarà possibile andare a trovare amici e parenti.

11.00 - Spostamenti tra Regioni vietati per altri 30 giorni. Via al consiglio dei ministri - La lotta al Covid e la campagna vaccinale, ma anche la squadra di governo. Sono questi gli impegni che attendono Mario Draghi da oggi. Alle 10 è cominciata a Palazzo Chigi la riunione del primo consiglio dei ministri operativo durante il quale il nuovo governo varerà un decreto legge che proroga di 30 giorni il divieto di spostamento tra Regioni e indica nuove regole, tra cui la rapidità dei ristori. Regioni e governo ieri sera hanno discusso delle nuove misure che dovrebbero entrare in vigore dal 25 febbraio e hanno consegnato alla ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini un documento con una serie di richieste e proposte. Fra cui, appunto, i ristori contestuali alle chiusure, la revisione dei parametri che determinano la divisione in fasce colorate, indicazioni chiare dal Cts (e che parli con una "voce unica"), l'ampliamento della cabina di regia sulla pandemia ai ministeri economici e un'accelerazione sui vaccini. Dai sindaci arriva intanto un nuovo appello a tenere aperti i ristoranti anche la sera.