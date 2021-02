live Coronavirus, gran parte d'Italia in zona gialla. Solo 5 regioni in arancione

17.48 - Protezione Civile, il bollettino: 7.925 nuovi contagiati (-6.379 positivi rispetto a ieri). 329 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 142.419 tamponi e individuati 7.925 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 447.589, 6.379 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 329 persone affette da Coronavirus per un totale di 88.845 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 447.589 (-6.379)

Deceduti: 88.845 (+329)

Dimessi/Guariti: 2.024.523 (+13.975)

Ricoverati: 22.512 (+201) di cui in Terapia Intensiva: 2.252 (+37)

Tamponi: 32.809.145 (+142.419)

Totale casi: 2.560.957 (+7.925, +0,31%)

15.39 - Marotta: "Il Covid ha cambiato il mondo del calcio. Dobbiamo rivedere i contratti dei giocatori" - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato di come il Coronavirus ha cambiato il mondo del calcio: "La pandemia ha segnato una svolta nell’economia mondiale in generale. Abbiamo meno ricavi e quindi meno soldi. Dobbiamo rivedere i contratti dei giocatori, non ci saranno più trasferimenti cosi onerosi. Dovremo essere bravi a sviluppare i calciatori in casa. I privati non possono più ripianare le perdite ma lo spettacolo comunque non mancherà".

10.00 - Lombardia e Lazio in zona gialla - Da oggi, lunedì 1 febbraio, gran parte dell’Italia torna in zona gialla: solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano sono in zona arancione, mentre tutte le altre regioni sono in giallo.

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO