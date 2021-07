live Coronavirus, il Genoa parte con l'handicap: Biraschi e Sturaro in quarantena

vedi letture

12.21 - Genoa in ritiro senza Sturaro e Biraschi: il motivo - Il Genoa ha comunicato le prime due defezioni della stagione. Davide Biraschi e Stefano Sturaro, venuti a contatto con un positivo, dovranno affrontare la quarantena: "I giocatori Davide Biraschi e Stefano Sturaro dovranno restare in quarantena poiché venuti in contatto con soggetto risultato positivo al Covid-19, estraneo al contesto lavorativo. Entrambi i giocatori sono risultati negativi a due tamponi rinofaringei, si potranno unire al gruppo squadra terminato il periodo di quarantena".