live Coronavirus, la Juventus ritrova Alex Sandro: negativo al tampone. Il bollettino odierno

20.53 - La Juventus ritrova Alex Sandro: negativi i due tamponi, da domattina in gruppo. Il comunicato - Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare (tampone) per il Covid-19 con esito negativo. Il giocatore - prosegue la nota ufficiale della Juventus - è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si unirà alla squadra domattina presso il JTC.

18.26 - I numeri di oggi del bollettino - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 240.102 tamponi e individuati 10.593 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 482.417, 9.213 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 541 persone affette da Coronavirus per un totale di 85.881 decessi dall'inizio dell'epidemia.

16.45 - La Florida si propone come alternativa a Tokyo per l'Olimpiade - Lo stato americano ha scritto una lettera al Comitato olimpico internazionale incoraggiandolo a prendere in considerazione il trasferimento dei Giochi nel caso in cui i giapponesi dovessero rinunciare a causa della pandemia.

13.34 - Fatturati 2020: il Covid si fa sentire - La Juventus consolida il decimo posto nella Deloitte Football Money League, il report annuale che fa i conti in tasca al mondo del calcio. Complicati, nel post-Covid. I bianconeri chiudono la top 10 dei venti club più ricchi al mondo: confermati al primo e al secondo posto rispettivamente Barcellona (715,1 milioni di fatturato) e Real Madrid (714,9), sale al terzo il Bayern Monaco, scavalcando il Manchester United ora quarto. L'Inter tiene il quattordicesimo posto, il Napoli sale un gradino dal ventesimo al diciannovesimo. Esce la Roma, insieme al West Ham: new entry lo Zenit, che si piazza direttamente al quindicesimo posto, e l'Eintracht Francoforte ventesimo.

9.58 - Benevento, Schiattarella negativo - Buone notizie in casa Benevento. Il tampone effettuato da Pasquale Schiattarella per verificarne la positività al Covid-19 ha dato esito negativo. Il centrocampista napoletano, fermatosi lo scorso 14 gennaio, saltando i match contro Crotone e Torino, tornerà quindi a disposizione e potrà cominciare ad allenarsi con i compagni di squadra in vista del match di sabato con l'Inter.

MARTEDÌ 26 GENNAIO

23.02 - Variante brasiliana in Italia: un caso a Varese - Un uomo sarebbe risultato positivo alla variante brasiliana del Covid-19: era rientrato nei giorni scorsi dal Brasile all'aeroporto di Malpensa via Madrid, ed è risultato positivo al tampone "E' in corso di valutazione presso l'Ospedale di Varese il primo caso di variante brasiliana ad oggi osservato in Italia".

21.56 - Fauci: "Dati su nuovi possibili vaccini in 2 settimane" - "I dati sui nuovi vaccini contro il Covid in corso di sperimentazione possibili candidati per una approvazione di emergenza da parte della Food and drug administration, sono in dirittura d'arrivo. Nel giro di un paio di settimane al massimo dovrebbero essere sul tavolo del comitato Usa indipendente per la revisione dei prodotti in clinical trial". Lo ha detto Anthony Fauci, immunologo a capo della task force americana anti-Covid.

19.45 - Le dosi di vaccino somministrate sono 1.416.684 - Sono 1.416.684 le dosi di vaccino contro il Covid finora somministrate in Italia, il 76.4% del totale delle dosi consegnate (pari a 1.853.475, di cui 1.806.675 Pfizer/BionTech e 46.800 Moderna). Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose e quindi hanno completato il ciclo di vaccinazioni sono 132.739.

18.01 - Protezione Civile, il bollettino: 8.561 nuovi contagiati (-7.648 positivi rispetto a ieri). 420 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 143.116 tamponi e individuati 8.561 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 491.630, -7.648 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 420 persone affette da Coronavirus per un totale di 85.881 decessi dall'inizio dell'epidemia.

16.37 - Valencia, un giocatore positivo - Una positività in casa Valencia. Come informa una nota pubblicata sul sito ufficiale, i test rapidi antigenici hanno riscontrato che un calciatore avrebbe contratto il Covid. Il giocatore, in isolamento presso la sua abitazione, dovrà essere sottoposto al tampone insieme al resto del gruppo.

14.48 - El Shaarawy ancora positivo - Altro tampone positivo per Stephan El Shaarawy. L'esterno, che presto firmerà con la Roma, non può però ancora svolgere le consuete visite mediche che sono state rimandate almeno alla giornata di domani. Bassa carica virale per il Faraone, che attende di tornare negativo prima di iniziare la sua seconda avventura alla Roma.

13.45 - Fiorentina, tampone ed esami cardiologici per Kokorin - Alexandr Kokorin sta svolgendo la prima parte di visite mediche con la Fiorentina, a Roma. L'attaccante, atterrato in Italia questa mattina è stato sottoposto al tampone e ad alcuni esami cardiologici al Gemelli e intorno alle 14 arriverà a Villa Stuart per ulteriori test prima di firmare per il club viola.

10.23 - Petrucci: "Olimpiadi restano a rischio" - L'ex presidente del CONI, Gianni Petrucci, ha parlato delle prossime Olimpiadi di Tokyo: "Mi auguro che le Olimpiadi inizino come da programma la prossima estate ma è chiaro che il punto interrogativo c'è, una minima incertezza. La paura c'è, il CIO è una grande organizzazione e speriamo che tutto possa andare nel migliore dei modi. Gli atleti meno popolari hanno lavorato per cinque anni, se si dovessero annullare le Olimpiadi sarebbe un colpo mortale".

LUNEDÌ 25 GENNAIO