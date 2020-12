live Coronavirus, rinviata Everton-Man City. Ghirelli: "Vaccino obbligatorio per i giocatori"

17.35 - Focolaio Manchester City: posticipata la gara di stasera con l'Everton, chiuso il centro sportivo - Focolaio in casa Manchester City, posticipata la partita di oggi contro l'Everton. Gli ultimi test effettuati in queste ore - riporta The Independent - hanno visto un ulteriore aumento dei positivi al Covid tra le fila dei Citizens dopo i primi casi Walker e Gabriel Jesus, risultati contagiati nei giorni scorsi insieme a due membri dello staff. Oltre allo slittamento della gara coi Toffees, è stato chiuso il centro sportivo del club per un periodo indeterminato ed è quindi ancora incerta la data del prossimo allenamento della truppa di Guardiola.

17.16 - Protezione Civile, il bollettino: 8.585 nuovi contagiati (-6.535 positivi rispetto a ieri). 445 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 68.681 tamponi e individuati 8.585 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 575.221, 6.535 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 445 persone affette da Coronavirus per un totale di 72.370 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 575.221

Deceduti: 72.370 (+445)

Dimessi/Guariti: 1.408.686 (+14.675)

Ricoverati: 26.497 (+346) di cui in Terapia Intensiva: 2.565 (-15)

Tamponi: 26.114.818 (+68.681)

Totale casi: 2.056.277 (+8.585, +0,42%)

16.31 - Vaccino Pfizer, secondo carico in Italia entro domani - Arriva entro domani in Italia il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meterologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche dopodomani. La Pfizer, che consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 punti sparsi sul territorio avrebbe garantito, secondo quanto si apprende, che per l’Italia non c’è alcun ritardo e il piano di consegna andrà avanti come previsto.

15.25 - Possibile rinvio per Pisa-Frosinone - Formazione obbligata per il Frosinone in quel di Pordenone, un punto prezioso conquistato ma tante valutazioni da fare per il match di Pisa, come ha annunciato mister Alessandro Nesta. Il Covid-19 ha decimato la truppa ciociara (13 i positivi accertati), che domenica dovrebbe giocare la 16^ giornata del campionato contro la formazione toscana: ma con molta probabilità arriverà, da parte dei laziali, la richiesta di rinvio. Un solo jolly da utilizzare, per regolamento, e quindi massimo equilibrio nella scelta, ma la sensazione è che nel pomeriggio arriverà l'ufficialità della richiesta presentata dal sodalizio guidato da Maurizio Stirpe, che ha optato per non giocarsi la carta rinvio nel match casalingo contro il Pordenone. La speranza, infatti, al netto dei contagiati, sarebbe quella di avere anche una settimana piena per poter recuperare qualche infortunato, in modo da presentarsi al confronto del 4 gennaio - SPAL avversario di turno - con qualche uomo in più.

12.49 - Ghirelli: "Vaccino? Lo renderei obbligatorio per i calciatori" - Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha risposto al Presidente dell’Olbia Alessandro Marino che gli ha richiesto di intervenire insieme con il Presidente della FIGC Gabriele Gravina affinché i gruppi squadra possano essere vaccinati al più presto: “Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, il 19 dicembre ho dichiarato che renderei il vaccino obbligatorio per il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito delle priorità e a quelle dobbiamo attenerci. Da parte nostra, dobbiamo insistere per un lavoro continuo di prevenzione, informazione ed educazione così come stiamo facendo da tempo, fin dal momento in cui abbiamo ripreso a giocare. I controlli e lo screening a cui sottoponiamo il cosiddetto gruppo squadra forniscono dati utili anche per un contesto al di fuori del calcio e questi dati sono a disposizione. Il maledetto virus è subdolo ed insidioso ma chi segue le corrette pratiche di prevenzione ha maggiori difese. La tua richiesta è lodevole e conferma la sensibilità che tu hai”.

