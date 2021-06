live Coronavirus, Tokyo 2020: sì al pubblico. Rincon dimesso dall'ospedale

18.22 - Protezione Civile, il bollettino: 495 nuovi contagiati (-10.857 positivi rispetto a ieri). 21 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 81.752 tamponi e individuati 495 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 76.853, 10.857 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 21 persone affette da Coronavirus per un totale di 127.291 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Attualmente positivi: 76.853

Deceduti: 127.291 (+21)

Dimessi/Guariti: 4.049.316 (+11.320)

Ricoverati: 2.775 (-58) di cui in Terapia Intensiva: 385 (-4)

Tamponi: 69.997.973 (+81.752)

Totale casi: 4.253.460 (+495, +0,01%)

16.03 - Italia a Wembley: i tifosi azzurri saranno solo 2000 - In attesa di capire chi sarà l'avversaria dell'Italia agli ottavi (Austria o Ucraina), il palcoscenico è già pronto. A Wembley, il 26 giugno, gli azzurri proveranno a far proseguire il sogno Europeo in una cornice che vedrà sugli spalti del leggendario impianto londinese 22.500 tifosi. E' questa la capienza massima consentita dalle regole anti-Covid, in un impianto che al massimo può ospitare 90mila persone. I sostenitori azzurri saranno al massimo 2000. Un numero ridotto a causa di restrizioni sanitarie e rigide regole in fatto di tamponi e quarantena previste in Inghilterra. Per questo sono esclusi tifosi in trasferta, gli italiani presenti saranno solo i residenti a Londra.

12.01 - Scozia, Gilmour positivo - Tegola in casa Scozia: Billy Gilmour è risultato positivo al Covid. Il giovane centrocampista del Chelsea e della Nazionale, attualmente impegnato a Euro 2020, è stato posto in isolamento per 10 giorni e si perderà quindi la partita di domani contro la Croazia a Hampden Park.

Questo l'annuncio della Scotland National Team su Twitter:



We can confirm that Billy Gilmour has tested positive for COVID-19. Having liaised with Public Health England, Billy will now self-isolate for 10 days and therefore miss tomorrow’s UEFA EURO 2020 Group D match against Croatia at Hampden.https://t.co/lRNWvckqCK — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 21, 2021

11.08 - Tokyo 2020: ok al pubblico - All'Olimpiade di Tokyo ci sarà il pubblico all'interno degli stadi e dei palazzetti. È infatti arrivato l'ok per un massimo di 10.000 spettatori locali per ciascuna sede di gara.

10.43 - Rincon: "Sono stato dimesso dall'ospedale - Il centrocampista del Torino Tomas Rincon, ha aggiornato tutti sul suo stato di salute dopo aver contratto il Covid-19: "Ciao a tutti. Riporto la buona notizia che sono stato dimesso dopo aver superato una lieve polmonite interstiziale causata da SARS-COV2 e alcune altre alterazioni. Ora devo continuare con il processo di recupero moderato fino alla piena attività sportiva e continuare a incoraggiare i miei compagni di squadra a distanza con tutto il cuore in questa Coppa America. Grazie ancora a coloro che si sono presi cura della mia salute e buona festa del papà. ANDIAMO VINOTINTO".

LUNEDÌ 21 GIUGNO