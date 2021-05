Lo Monaco su Benevento-Cagliari: "Vigorito ha ragione. La sudditanza arbitrale c'è ancora"

Pietro Lo Monaco è un dirigente noto per le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua e oggi, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, ha confermato questa sua caratteristiche parlando della sconfitta di ieri da parte del Benevento contro il Cagliari: "La decisione di Mazzoleni non riesco proprio a comprenderla. Perché ha richiamato Doveri al Var revocando il rigore alla squadra di Inzaghi? Io sono pienamente d'accordo con Vigorito e lo capisco. Su una decisione dell'arbitro capovolta da terzi ci si gioca l'intera salvezza. Anche lo sfogo di Foggia lo comprendo eccome. Mazzoleni poteva evitare. Io mi chiedo a cosa serva il Var se vengono prese queste decisioni. La sudditanza psicologica c'è sempre, esiste ancora. Il problema è che quando questi episodi capitano a club piccoli, la cassa di risonanza non è adeguata come in altri casi".