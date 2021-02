Lo scout che ha scoperto Lautaro: "Diventerà il miglior al mondo. Inter perfetta per lui"

Fabio Radaelli, ex scout per il Racing Avellaneda, è stato il primo ad accorgersi seriamente delle potenzialità di Lautaro Martinez quando giocava a Bahia Blanca e ancora non aveva compiuto 17 anni. "Può diventare senza dubbio il migliore del mondo nel suo ruolo - ha dichiarato a Tuttosport - A soli 23 anni è già tra i migliori attaccanti d'Europa. Per noi argentini è la punta del decennio. L'ho sentito poco tempo fa, è al settimo cielo, soprattutto per la nascita di Nina. Io sostengo da sempre che l'Inter per lui sia un posto magnifico e la presenza di una istituzione come Zantti è molto importante".