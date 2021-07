Lucchesi premiato dalla Regione Veneto: consegnato il Leone d'Oro per lo sport

Fabrizio Lucchesi a Venezia nel Palazzo della Regione del Veneto per ricevere il Leone d'oro per lo sport, insieme ad altri illustri personaggi del mondo sportivo (premiati anche l'Ad dell'Inter, Marotta, il direttore di TuttoSport Xavier Iacobelli, e le leggende della musica italiana Mogol e Leali). Il premio richiama lo storico Leone d’oro assegnato alla Mostra Internazionale de Cinema di Venezia e viene attribuito a personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno brillato nel loro ambito. Il riconoscimento è stato conferito all'esperto direttore Lucchesi per i suoi meriti sportivi, in particolar modo per essere stato l'artefice dello storico scudetto della Roma del compianto presidente Franco Sensi, nel 2001.