Malagò: "Il calcio è stato un fenomeno nel ripartire, ma ci sono ancora tanti problemi strutturali"

"Come cambia il calcio dopo la pandemia? Dati e previsioni insieme ai protagonisti del settore". Intervenuto alla tavola rotonda virtuale organizzata da Formiche.net in collaborazione con Standard Football, Giovanni Malagò ha parlato così della ripartenza del calcio italiano dopo lo stop causato dalla pandemia: "Il calcio è stato un fenomeno nel rimettere in moto la macchina. Il male minore era la ripartenza, dovevamo ripartire in tutti i modi, ma poi era evidente che ci fosse un problema strutturale. Anche un ragazzo alle primissime armi può vederlo, certi numeri del calcio attuale sono insostenibili. La situazione stadi in Italia per esempio è drammatica, faccio i complimenti all'Udinese per il progetto Dacia Arena", le dichiarazioni del presidente del CONI.