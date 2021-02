Mandragora in attesa dell'esordio col Torino: sui social le prime immagini in maglia numero 38

vedi letture

Prime immagini allo stadio Olimpico Grande Torino per il neo acquisto granata Rolando Mandragora. Il centrocampista - dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto - ha infatti posato per i social del club, in attesa di fare l'esordio in campionato. Di seguito le immagini: