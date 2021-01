Marani: "Inter, chi vuole essere campione a maggio, dovrà seminare al meglio adesso"

Sulle colonne di Tuttosport, Matteo Marani ha commentato il campionato dell'Inter: "Chi vuole un buon agliaio - recitava un proverbio contadino - lo ponga di gennaio. Il primo mese dell’anno, sebbene possa apparire dormiente, determina i raccolti dell’estate. Anche nel calcio vale la stessa regola. Chi vuole essere campione d’Italia a maggio, dovrà seminare al meglio adesso. Sta infatti per cominciare, calendario alla mano, il mese più importante per lo scudetto. L’Inter deve sconfiggere a gennaio il nemico più difficile: la sua storia. Un anno fa, pareggiando per tre gare di fila contro Atalanta, Lecce e Cagliari, perse la scia della Juventus e non riuscì più a recuperarla. Gennaio era stato un mese terribile anche per Luciano Spalletti, che nelle due stagioni nerazzurre aveva incontrato più sconfitte che vittorie, compromettendo l’eccellente fatto nei mesi precedenti. Ma è un po’ un’abitudine dell’Inter fare meglio nella prima che non nella seconda parte della stagione, fin dai tempi di Ronaldo. Se Conte batterà questa tradizione, in mezzo alle voci destabilizzanti di cessione della società, avrà scalato l’ultimo gradino".