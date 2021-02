Marocchi su Inter-Juve: "Grandi attacchi, ma non deve venire nemmeno un raffreddore..."

Dai microfoni di Sky Sport, arriva anche il commento di Giancarlo Marocchi alla vittoria della Juve in Coppa Italia contro l'Inter: "La Juventus ha vinto la gara anche grazie a dei regali dell'Inter, quello di Handanovic su tutti. L'Inter comunque ha avuto le sue occasioni e poteva pareggiare, ma la Juve come presenza in campo mi è piaciuta. Chi delle due ha il potenziale migliore? Sono le due squadre migliori, ma lì davanti, in attacco, non deve venire il raffreddore a nessuno. Da una parte manca già Dybala e deve giocare Kulusevski, dall'altra abbiamo visto il peso di Lukaku quando manca".