Meloni, azzurri meglio inginocchiati dopo gol fatti

vedi letture

Leader Fdi, non ho condiviso il gesto ma li ho dovuti perdonare

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - "Punto primo io mi inginocchio solo davanti a Nostro Signore, punto secondo se volessimo parlare seriamente di questo tema non lo affronteremmo così". La leader Fdi Giorgia Meloni, a Torino per presentare il suo libro 'Io sono Giorgia', risponde così sugli azzurri che si sono inginocchiati in campo contro il razzismo. "Trovo la posizione di dire 'non sono d'accordo ma lo faccio perché lo fanno gli altri' pure peggio di dire 'sono d'accordo' - ha affermato Meloni -. Perché se non sei d'accordo non lo fai, non lo puoi fare per conformismo". "Non ho condiviso il gesto - ha aggiunto - ma li ho dovuti perdonare, perché mi stanno dando tante soddisfazioni che non me la sono potuta prendere più di tanto. Aspettiamo domenica, e speriamo di vederli ancora inginocchiati dopo che hanno segnato, che era molto più bello che vederli inginocchiati per conformismo". (ANSA).