Milan, buone notizie per Pioli: contro lo United Tonali, Theo e Rebic torneranno a disposizione

Buone notizie per Stefano Pioli in vista del match di Europa League di giovedì contro il Manchester United. Il tecnico rossonero recupererà infatti a pieno Sandro Tonali, che ieri a Verona è rimasto in panchina per 90 minuti, Theo Hernandez e con ogni probabilità anche Ante Rebic. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.