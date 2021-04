Milan, Calabria: "Sto meglio, il recupero sta andando bene. Questi sono giorni fondamentali"

"Sto meglio, il recupero sta andando bene. Questi giorni saranno fondamentali, vediamo". Così il difensore del Milan Davide Calabria a proposito delle sue condizioni, intervenendo al webinar organizzato da Ac Milan e Parole O--Stili in occasione dell'adesione del club rossonero al Manifesto per la Comunicazione non Ostile per lo Sport.