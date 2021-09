Milan, Giroud ancora positivo ma spera di poter tornare in campo con il Liverpool

Olivier Giroud non sarà a disposizione di Pioli per la gara con la Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i tempi troppo stretti - anche nella migliore delle ipotesi - per pensare di rendersi disponibile per la sfida di campionato di domenica prossima. Il centravanti francese spera di esserci a Liverpool, tutto questo, ovviamente, in presenza di un tampone negativo.