Milan, l'Europa ora è un tabù: nove anni fa l'ultima volta ai quarti di finale

Entrare tra le prime otto di Europa League continua ad essere un tabù per il Milan. È dalla stagione 2011-12 che i rossoneri non accedono a un quarto di finale, all'epoca fu in Champions League quando la squadra di Massimiliano Allegri eliminava col brivido l'Arsenal: al 4-0 di San Siro con tanto di gol finale di Zlatan Ibrahimovic. Al ritorno a Londra il Milan rischiò perdendo 3-0. Fu il Barcellona poi a eliminare il Diavolo. Restando in Europa League questa è la terza partecipazione da quando il torneo ha assunto questa denominazione e il massimo risultato sono gli ottavi di finale 2017/18, dove la squadra allora allenata da Rino Gattuso fu eliminata dall'Arsenal. Risalendo invece alla Coppa UEFA bisogna indietreggiare al 2001/02 per vedere il Milan almeno tra le prime 8: in quell'occasione la squadra di Carlo Ancelotti arrivò fino alle semifinali, poi eliminata dal Borussia Dortmund. È il miglior piazzamento nella competizione, ottenuto anche nel 1971/72.