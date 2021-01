Milan, per il dodicesimo anno consecutivo superati gli ottavi di finale di Coppa Italia

La gara tra Milan e Torino continua un dato positivo per il Milan in Coppa Italia. I rossoneri, con la vittoria ai rigori sui granata, hanno superato gli ottavi di finale di Coppa Italia in ciascuna delle ultime 12 stagioni. I rossoneri, ricordiamo, non vincono il trofeo dal 2003, quando superarono nella doppia finale la Roma.