Minotti: "Il Parma ha operato la rivoluzione nella stagione sbagliata"

Intervenuto ai microfoni SkySport, l'ex difensore del Parma Lorenzo Minotti ha così commentato l'ennesimo ko dei ducali nel derby contro il Bologna: "I felsinei oggi ha vinto e convinto. Per il Parma la situazione si complica enormemente, adesso la montagna da scalare è sempre più alta e complicata. Come si fa ad uscire da questa situazione? Non è semplice. Innanzitutto dev'essere battezzato un modulo, poi bisogna fare una scelta sugli uomini. Ci sono tanti ragazzi nuovi che non conoscono la lingua, questa rivoluzione è stata fatta nella stagione sbagliata. Anche Toro e Cagliari hanno cambiato tanto, e si trovano a dover patire le stesse difficoltà del Parma".