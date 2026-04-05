Modric annuncia l'uscita della sua autobiografia: "Io gioco", dai Balcani al Real fino al Milan

C’è molto più del calcio nella storia di Luka Modric, ed è proprio questo il filo che attraversa la sua autobiografia “Io gioco”, disponibile da fine marzo nelle librerie italiane. Un racconto che intreccia vita e carriera, partendo dalle difficoltà dell’infanzia fino ad arrivare ai palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale. Tra sacrifici, sconfitte e trionfi, il centrocampista croato ripercorre un percorso umano prima ancora che sportivo, fatto di resilienza e talento, capace di trasformarlo in uno dei simboli del calcio contemporaneo.

Ad accompagnare l’uscita del libro è stato lo stesso Modric, oggi al Milan, con un messaggio condiviso su Instagram: "La mia vita, il calcio, la passione… 'Io gioco'. La mia autobiografia, dal 31 marzo in tutte le librerie italiane!". Parole semplici, dirette, che rispecchiano lo stile del giocatore anche in campo: essenziale ma incisivo. Il libro si propone così come una porta aperta sul dietro le quinte di una carriera straordinaria, raccontata senza filtri e con uno sguardo personale sugli eventi che lo hanno segnato.

Dalle guerre nei Balcani alle notti di gloria in Europa col Real Madrid, il viaggio di Modric è una parabola rara nel calcio moderno. “Io gioco” non è soltanto il racconto di un campione, ma anche una testimonianza di determinazione e identità, capace di parlare a chiunque, dentro e fuori dal mondo dello sport. Un libro che restituisce profondità a un protagonista spesso raccontato solo per le sue magie in campo, ma che ha molto altro da dire.