Ufficiale Morgia lascia la Lucchese: si dimette da Responsabile del Settore Giovanile

Era il 7 febbraio scorso, e la Lucchese, dopo 44 anni, annunciava il ritorno di Massimo Morgia nel club, stavolta nella veste di Responsabile del Settore Giovanile. Ma l'avventura del dirigente in rossonero è già terminata, perché lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni.

A renderlo noto il club, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"Massimo Morgia rassegna le dimissioni da responsabile del settore giovanile

La società Lucchese 1905 annuncia che, di comune accordo con mister Massimo Morgia, il responsabile del settore giovanile ha rassegnato le sue dimissioni dal suo incarico. La decisione, maturata in un clima di reciproca stima e rispetto, è frutto di una riflessione condivisa tra le parti. Mister Morgia ha ritenuto che non vi fossero più le condizioni necessarie per portare avanti il progetto tecnico così come lo aveva immaginato al momento del suo arrivo. Insieme alla società, si è giunti quindi alla conclusione che fosse meglio separarsi per il bene comune e per garantire continuità al percorso di crescita del settore giovanile rossonero.

La Lucchese 1905 ringrazia sinceramente mister Morgia per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata in questo periodo di collaborazione.

La Lucchese 1905 comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo responsabile del settore giovanile".