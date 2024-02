Ufficiale Dopo 44 anni Morgia torna alla Lucchese. Nuovo coordinatore tecnico delle giovanili

È con una nota ufficiale diffusa a mezzo social che la Lucchese comunica di aver affidato a mister Massimo Morgia il ruolo di coordinatore tecnico del settore giovanile della società rossonera.

"Stanotte non ho dormito, perché non sono emozionato ma ancora di più - le prime parole di Morgia ai canali ufficiali del club -. Di conferenze stampa ne ho fatte tante, anche da primo allenatore, ma stanotte non ho chiuso occhio, perché per me tornare alla Lucchese dopo 44 anni è un’emozione e una gioia incredibile…anche se piena di responsabilità. Tante volte mi hanno chiesto di tornare ma non l’ho mai fatto perché volevo conservare questo ricordo bellissimo della città dove ho conosciuto mia moglie, dove sono nate le mie figlie, dove è morta mia madre e dove ho portato mio fratello con la sua famiglia. Per me Lucca è tutto e la Lucchese è la squadra dove ho giocato più partite e la sento come la mia maglia”.

Prosegue poi: "A Lucca devo tutto perché molto probabilmente non avrei intrapreso la carriera di allenatore dopo quella da calciatore. Invece grazie a una serie di circostanze e persone la mia vita è andata in questa direzione. Ringrazio Giovanni Meregalli, Romeo Anconetani, Giampiero Vitali, Corrado Orrico e Scoglio, ma soprattutto un grande amico Alessandro Bianchi, che mi ha trasmesso ancora di più questo amore viscerale per la Lucchese”.

Conclude: "Quello che voglio fare, come coordinatore tecnico del settore giovanile, è riportare al centro i ragazzi, perché mi sembra che, in generale in Italia, i vivai siano diventati scuole per gli allenatori e non per i giovani calciatori. Dobbiamo riportare al centro l’educazione dei ragazzi e l’allenamento dei fondamentali, senza esasperare la parte tattica secondo me esasperata negli ultimi anni. Al centro ci deve essere il gioco e il senso di appartenenza verso questa maglia”.