Ufficiale Dopo 44 anni Morgia torna alla Lucchese: è il nuovo coordinatore delle giovanili

vedi letture

E’ ufficiale, Massimo Morgia è il coordinatore tecnico del settore giovanile della Lucchese 1905. Il 72enne allenatore romano torna, dunque, a vestire i colori delle Pantere rossonere 44 anni dopo l'addio maturato nell'estate del 1980 quando ancora vestiva i panni del difensore centrale.

“Stanotte non ho dormito, perchè non sono emozionato ma ancora di più. Di conferenze stampa ne ho fatte tante, anche da primo allenatore, ma stanotte non ho chiuso occhio, perchè per me tornare alla Lucchese dopo 44 anni è un’emozione e una gioia incredibile… Anche se piena di responsabilità. Tante volte mi hanno chiesto di tornare ma non l’ho mai fatto perchè volevo conservare questo ricordo bellissimo della città dove ho conosciuto mia moglie, dove sono nate le mie figlie, dove è morta mia madre e dove ho portato mio fratello con la sua famiglia. Per me Lucca è tutto e la Lucchese è la squadra dove ho giocato più partite e la sento come la mia maglia”.