Morrone (ADiCoSp): "Lavoriamo per la nascita del Fondo Solidarietà anche per Ds e segretari"

Nell'intervista rilasciata a tuttoc.com, il presidente dell’ADICoSp (Associazione Direttori e Collaboratori della Gestione Sportiva) Alfonso Morrone ha, tra le altre, parlato della figura del direttore sportivo in situazioni border line come quella che si sta vivendo in casa Sambenedettese, con la squadra che ha messo in mora l'inadempiente club: "Se la società non paga ci sarà la risoluzione dei contratti. I calciatori e gli allenatori sono comunque tutelati dalle fideiussioni depositate in Lega e dal fondo di solidarietà. Quest’ultimo va a supporto di calciatori e allenatori mentre non è previsto per noi direttori sportivi. ADICoSp sta lavorando per la costituzione del Fondo anche per i direttori e segretari perché non ci possono essere queste discriminazioni. Durante il primo lockdown abbiamo avuto frequenti colloqui con il Governo chiedendo e ottenendo il riconoscimento di lavoratore sportivo del Ds nei dilettanti. Siamo orgogliosi perché grazie alla perseveranza dell’ADICoSp, per la prima volta figura in un testo legislativo il profilo del direttore sportivo e per lo più in un contesto lavoristico. Il prossimo step sarà la richiesta di inserire nelle Carte Federali tale riconoscimento nei dilettanti e perché no inserendo l’obbligo. Naturalmente tutto dovrà essere regolamentato andando incontro alle società già duramente colpite da questa pandemia".