Napoli-Fiorentina, i convocati di Italiano: prima chiamata per Piatek. Out Quarta

vedi letture

La Fiorentina cerca il rilancio dopo il pesante ko contro il Torino e lo fa affrontando la gara di Coppa Italia contro il Napoli, che si disputerà domani sera al "Maradona". Il tecnico viola chiama per la prima volta Piatek ma perde Martinez Quarta, che non è presente in lista:

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira

Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Ikone, Kokorin, Piatek, Saponara, Vlahovic