Nazionali giovanili, Viscidi: "Dovremo rimettere in moto il nostro modello di lavoro"

Dopo il lungo stop causato dalla pandemia, nei prossimi giorni torneranno a giocare anche le Nazionali giovanili azzurre. A coordinarle fino al luglio 2023 sarà Maurizio Viscidi, anch'egli chiamato a dare continuità all’ottimo lavoro svolto in questi anni: “Ringrazio il presidente Gravina e la FIGC per il rinnovo, che significa apprezzamento per quanto fatto e fiducia per quanto si dovrà fare. La mia sarà la dodicesima stagione nel Club Italia e dovremo rimettere in moto il nostro modello di lavoro interrotto bruscamente per il Covid”.