Né Messi né Cristiano Ronaldo, Casillas sceglie a sorpresa Ibrahimovic: "GOAT"

vedi letture

Ha giocato per anni al fianco di Cristiano Ronaldo e subito ben 17 gol in 25 partite da Lionel Messi. Tuttavia, un po’ a sorpresa, Iker Casillas sceglie a quanto pare il terzo incomodo, Zlatan Ibrahimovic. Tornato in campo questa sera con la Svezia dopo 4 anni e 9 mesi di assenza (e autore dell’assist decisivo per la vittoria dei suoi), l’attaccante del Milan vede infatti arrivarsi un gran complimento dall’ex portiere del Real Madrid, che su Twitter lo definisce “GOAT”. L’acronimo che sta a indicare il Greatest of all times: il migliore di sempre. Né Messi né Ronaldo, appunto.