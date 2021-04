Oggi lavoro specifico per Tonelli, Ekdal e Torregrossa: il report Samp in vista del Napoli

La Sampdoria continua a Bogliasco la sua preparazione in sfida della gara domenicale contro il Napoli. Squadra alle prese con un lavoro a due fasi, su entrambi i campi del centro sportivo. Inizialmente, esercitazioni a gruppo compatto per lo sviluppo della forza e la trasformazione atletica. A seguire, trasferimento sul campo 1 per esercitazioni di carattere tecnico-atletico. Dopo la prima parte con i compagni - riporta la nota ufficiale del club - Lorenzo Tonelli ha svolto uno specifico programmato. Individuali di recupero agonistico per Albin Ekdal ed Ernesto Torregrossa. Domani, giovedì, ancora mattutino.