Paganini: "La Serie A se ne frega della Nazionale. FIGC? Programmi, no nomi"
Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.
Una riflessione su quanto accaduto ieri dopo l'Assemblea di Serie A?
"Mi appassiono sui programmi, non sui nomi dei candidati. C'è un discorso da fare: il candidato X vuole ripartire da dove? Da u ntetto degli stranieri? Da un programma stile Germania? Dalle scuole calcio con allenatori che sonogente di campo? Voglio vedere i programmi, perché se diventa una lotta politica è inutile, non cambierà nulla. Voglio vedere i programmi, il nome poi arriva dopo. E opportuno che vengano fuori prima i programmi, per farci tutti un'idea".
Cosa aggiunge?
"Ma per la Serie A, lo ha detto ADL e non solo, la Nazionale è un problema, un peso. Siamo sicuri che la Serie A spinga per la Nazionale? Se ci fosse stata una volontà di collaborare, ti fermavi a marzo e davi la possibilità di fare uno stage per prepararci al playoff. Almeno davi un segnale. La Serie A se ne frega".
E come ct chi vedrebbe?
"C'è un problema di soldi. La Nazionale non si può svenare per l'ingaggio da ct per un top. La Federazione ha un tetto per l'ingaggio e Conte quando arrivò la prima volta, ci fu un intervento forte dello sponsor tecnico per compensare l'ingaggio. Baldini? Sarebbe come da tradizione del passato...".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.