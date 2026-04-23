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Paganini: "Lazio, Motta come Vergara. Juve, Alisson affare possibile"

Paganini: "Lazio, Motta come Vergara. Juve, Alisson affare possibile"TUTTO mercato WEB
© foto di Lorenzo Marucci
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A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista Paolo Paganini.

Lazio, Motta protagonista con le sue parate:
"Nella vita ci vuole fortuna, perché Motta che era alla Reggiana è stato pagato 1 mln perché si è fatto male Provedel e Mandas non convinceva Sarri. Ha avuto la fortuna di arrivare, di mettersi in mostra. E' un po' la storia di Vergara al Napoli, che si è imposto perché era la quarta scelta. I giovani ci sono, il problema è la mentalità dei tecnici, che vogliono andare sul sicuro piuttosto che rischiare".

Che ne pensa dei casi da moviola?
"Per me è rigore quello della Lazio, come ci stava il gol dell'Atalanta. Io farei una proposta: farei venire gli arbitri inglesi ad arbitrare e vediamo se cambia la prassi, con le sceneggiate e roba varia...".

Lazio, che voto alla stagione di Maurizio Sarri?
"8, perché se analizziamo la Lazio non ha potuto fare mercato in estate, a gennaio i primi due colpi sono stati in uscita, i più forti poi. Poi ha dovuto fare quadrato attorno alla squadra, perché non c'è sintonia con la società. E poi dal punto di vista tattico Sarri ha dato una lezione, vedi a Conte nell'ultima".

Alisson-Juve, si può fare?
"Si parte dal discorso che ha fatto Spalletti, vuole 3-4 giocatori d'esperienza e di qualità per alzare il livello. Io so che vorrebbe De Gea, ma la Fiorentina non può permettersi di perdere lui e Kean. Alisson ti dà garanzie, credo sia un obiettivo concreto, al di là dei costi".

E Lewandowski?
"Sicuramente parte uno tra David e Vlahovic. L'indiziato? Potrebbe essere David, perché Spalletti ha più volte fatto capire di volere Vlahovic, il problema sono gli infortuni. Spalletti si è esposto parecchio per Vlahovic, il cui procuratore si è incontrato spesso con Tare".

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