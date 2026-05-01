Paganini: "Ho scelto subito la Vis Pesaro anche grazie alla presenza di Stellone"

Luca Paganini, esterno della Vis Pesaro, ha rilasciato una lunga intervista a lacasadic.com. Fra i tanti temi toccati, Paganini si è concentrato su mister Stellone:

“Ho scelto subito la Vis Pesaro anche grazie alla presenza di Stellone. Era già stato il mio allenatore in passato, conoscevo i suoi metodi di lavoro e cosa può dare alla piazza, tutti aspetti che hanno semplificato la mia decisione. Direttore e presidente, inoltre, sono persone eccezionali che sanno ciò che fanno. Il mister è l’uomo che ha dato la svolta a tutto quanto, insieme al lavoro impeccabile della società, i risultati ne sono la prova. Da loro parte questo grande lavoro e progetto, che è destinato a fare grandi cose”.

Spazio al percorso in stagione e ai playoff

“Ad inizio anno avevamo cambiato molto. Una gruppo nuovo che ha subito un periodo di calo. È stata una stagione altalenante, ma una volta amalgamato il gruppo e recepite le richieste dell’allenatore, le cose vengono più facili. Non a caso abbiamo fatto quel filotto importante che ci ha risollevato. Adesso bisogna viaggiare con la testa libera per questi playoff e con la consapevolezza di avere una grande squadra e un allenatore molto preparato”. Un cammino da vivere con la giusta soddisfazione: “A livello personale sono soddisfatto, perché l’obiettivo principale di quest’anno era una salvezza tranquilla. In più è il secondo anno di fila che raggiungiamo i playoff. Far ben ai playoff è importante sia a livello societario sia perché può diventare una vetrina per i giovani che abbiamo in rosa. Sarà importante dare continuità al lavoro eccellente svolto durante l’anno. Dunque sono un’opportunità importante per tutti, ovviamente ci teniamo a fare bene”