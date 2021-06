Parisi: "La Juve deve fare un centrocampista a prescindere da CR7. Milan? Arriverà Giroud"

Il procuratore Fabio Parisi dagli studi di Sportitalia ha parlato dei temi caldi del mercato a partite dal valzer degli allenatori: “Per la prima volta nella storia probabilmente a questo punto della stagione ci sono tanti club importanti in Italia e in Europa senza ancora l’allenatore per la prossima stagione. Italiano quando ha firmato con lo Spezia probabilmente non aveva l’opportunità di andare alla Fiorentina. Non so come finirà, ma per me se hai preso un impegno devi mantenerlo".

Cosa deve fare la Juventus?

"C’è la necessità di prendere un centrocampista a credo che il club debba acquistarlo a prescindere da cosa farà Cristiano Ronaldo. In questo momento probabilmente c’è una difficoltà economica anche in casa bianconera sommata al fatto che non ci sono grandissimi centrocampisti sul mercato e questo porta a un rallentamento delle operazioni".

Il Milan dove deve rinforzarsi?

"Devono fare qualcosa davanti, con Giroud la trattativa è avanti e penso che arriverà dopo gli Europei. Con lui e Ibra hai messo a posto l’attacco per una stagione, con magari un giovane da far crescere alle loro spalle".