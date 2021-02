Parma, si ferma Cornelius: distrazione muscolare. Per Inglese percorso di riatletizzazione

vedi letture

Novità dall'infermeria per Roberto D'Aversa, che perde per infortunio Andreas Cornelius. L'attaccante danese è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, che hanno dato come esito una distrazione distrazione di lieve grado ai muscoli adduttori di destra. Il centravanti, con tutta probabilità, salterà la sfida contro l'Hellas Verona in programma lunedì. Si rivede invece Roberto Inglese, che ha iniziato un percorso di riatletizzazione. Terapie per Maxime Busi, mentre Simone Iacoponi, Vincent Laurini, Lautaro Valenti e Giuseppe Pezzella hanno svolto un lavoro differenziato.