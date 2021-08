Pellegri al Milan, le prime immagini dell'attaccante con la maglia numero 64

Finalmente può iniziare l'avventura di Pietro Pellegri col Milan. Ecco le prime immagini dell'attaccante (con la maglia numero 64), dopo l'ufficialità arrivata nelle ultimissime ore:

Rossonero Paperwork ✅

Time to take in the sights at Casa Milan 🔴⚫️

Le immagini del primo giorno nella sua nuova casa 🤩 #NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/Obqqal5Xst

— AC Milan (@acmilan) August 25, 2021