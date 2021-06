Perché non ha mai allenato in serie A? Marco Simone: "Non ho gli sponsor giusti"

Marco Simone, tecnico dello Chateauroux, squadra di Ligue 2 (la serie B francese, ndr), intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla della sua carriera da allenatore: "Mi vedevo più come dirigente, come ho fatto all’inizio. Poi ho cambiato idea. Perché non ho mai allenato in Italia? Non ho mercato, tutti pensano a Simone come al giocatore che oltre vent’anni fa è andato a giocare al Psg. Niente di più. Non ho gli sponsor giusti, ma posso dire che mi cercano e seguono un po’ da tutto il mondo".