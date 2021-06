Perisic colonna dei Vatreni: con quella di oggi fanno 100 presenze ufficiali con la Croazia

Con la presenza di oggi da titolare nell'amichevole contro l'Armenia (in cui ha trovato la via del gol) fanno 100 apparizioni ufficiali nella selezione nazionale della Croazia per Ivan Perisic. L'esterno classe 1989 di proprietà dell'Inter è una vera e propria colonna della nazionale dei Vatreni, con cui ha conquistato la medaglia d'argento nel Mondiale del 2018. Difficilmente non avrà un ruolo centrale anche nei prossimi Europei.