Pizarro: "Perché Spalletti non allena la Fiorentina? Si è riposato abbastanza"

David Pizarro, ex centrocampista tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato dei viola nel corso di "Zona Mista" su RTV38: "Se andiamo a vedere i nomi della squadra si deve fare molto di più. Ci sono le difficoltà dovute al cambio di società e di allenatore, però c'è qualcosa che non riesce a far scattare quella luce, ho visto fare partite importanti come contro il Milan, ma contro quelle meno blasonate fa una figura che ti viene a noia di vederla con tutto il rispetto. Sinceramente non so se manca il gruppo, la personalità, la voglia o i tifosi. Non mi spiego perché non hanno fatto di tutto per riprendere la strada giusta che avevamo imboccato. Ma Spalletti non può allenare la Fiorentina? Si è riposato abbastanza, a me farebbe molto piacere".