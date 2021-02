Rampulla su Juve-Roma: "Prevedo un successo bianconero. E si sa, vincere aiuta a vincere"

Michelangelo Rampulla, storico secondo portiere della Juventus, ai microfoni di IlSussidiario.net, analizza alcuni temi riguardanti la sfida di campionato tra i bianconeri e la Roma: "Sarà una partita importante per entrambe le squadre che stanno bene fisicamente e sono pronte a dare luogo a un match di grande interesse. Juve ritrovata? Merito a Pirlo che sta prendendo le misure alla Juve, ma bisogna dire che l’organico della Juve è di grande valore tecnico. La squadra sta bene fisicamente e sta venendo fuori come previsto. Chiellini importante per i bianconeri? Molto. Chiellini ha esperienza, ha carisma, è un leader e sa guidare la difesa. E’ un giocatore fondamentale del reparto arretrato bianconero. Il mio pronostico? Vedo un successo della Juventus che potrà contare anche su un fuoriclasse assoluto come Cristiano Ronaldo. Del resto vincere aiuta aiuta a vincere. Una situazione che potrebbe aiutare ancora di più la formazione bianconera".