RBN - Barillà: "Tutti gli errori fatti dalla Juve con Dybala, dalla 10 in poi..."

Barillà: "Tutti gli errori fatti dalla Juve con Dybala, dalla 10 in poi..."

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Stile Juventus', è intervenuto il giornalista de La Stampa Antonio Barillà: "Dybala? Le parole di Nedved non cambiano nulla, si dovrà comunque portare avanti una trattativa per il rinnovo. L'auspicio è che si chiuda in fretta perché quando manca così poco alla scadenza si rischia un clamoroso boomerang. Vorrei che ci fosse un po' di chiarezza, gli è stata data la maglia numero 10 e poi era stato di fatto ceduto. La decisione poi può essere sbagliata, ma bisogna decidere una volta per tutte. Quest'anno è stato condizionato da una serie di problemi, però anche prima di questo sul suo rinnovo c'è stato un pizzico di mancata tranquillità e infatti siamo arrivati a questo punto. Tra meno di un anno Dybala potrebbe decidere dove andare, non ci sono molti giocatori di questo livello in questa situazione. Io in questo momento penserei prima a ritrovarmi e poi chiarirei la situazione contrattuale".