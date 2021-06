RBN - Causio ricorda Boniperti: "Come un padre, ci ho condiviso anni di gioie e dolori"

L'ex centrocampista Franco Causio ha parlato a Radio Bianconera, ricordando Giampiero Boniperti nel giorno della sua scomparsa: "Ci ho condiviso tanti anni, gioie e anche qualche dolore. Lo ringrazio per cosa mi ha insegnato, l'ho conosciuto da ragazzino che avevo vent'anni, rientravo dal prestito al Palermo ed era appena diventato presidente... Come un padre per me. Lui è la storia della Juventus, insieme ad altre grandi figure. Mi ha aiutato in tutto, non solo nel calcio, ma anche per consigli quotidiani e comportamento. Ci insegnava il rispetto per gli altri, per essere rispettato. Usava il bastone e la carota con noi, era capobranco e capogruppo, trainava e trascinava in tutto. Sicuramente dava l'esempio a tutti. Mi ricordo di quando abbiamo perso il campionato a Perugia e l'anno dopo abbiamo vinto con 51 punti contro i 50 del Toro, facendogli tornare il sorriso".