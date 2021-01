RBN - Cobolli Gigli: "Il mercato della Juventus? Rosa completa, giusto investire sui giovani"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Domenica Sport’, è intervenuto l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli: “Contro la Samp ho visto un bel gioco, tanti problemi risolti. La difesa ha ritrovato un campione come Chiellini, poi forse parliamo troppo poco di Cuadrado che è un giocatore di grandissima classe. Il secondo tempo è stato un po’ più faticoso contro una squadra che gioca bene”.

La sfida di Coppa Italia contro l’Inter?



“È fuori discussione che la Juventus dovrebbe dare una risposta importante. Una vittoria sarebbe importate per andare avanti nella competizione e per il morale. Noi tifosi crediamo nella squadra ma abbiamo bisogno di qualche segnale tangibile come una vittoria contro l’Inter”.

Come ha operato Paratici sul mercato a gennaio?



“Credo che bisogna fare i conti in tasca in questo momento, tutte le società sono in una situazione economica non florida, quindi bisogna fare di necessità virtù. Comunque la Juventus ha una rosa completa. Mi sembra che la Juve abbia un vivaio importante, ci sono dei ragazzi che in Coppa Italia hanno risposto bene, quindi è giusto investire su di loro e non spendere soldi in giro”.

Fagioli?



“Io l’ho scoperto vedendolo in televisione la scorsa settimana, non lo conosco bene. Ma mi sembra che abbia fatto delle ottime cose, credo che sia arrivato il momento di dare fiducia ai giovani e Pirlo è in questo atteggiamento mentale. Se ci fosse qualche italiano in più, magari del vivaio, sarebbe un’ottima cosa”.

Serve un attaccante?



“Io dico di no. Siamo in un momento di grave carestia economica, quindi bisogna stare attenti. Mi sembra che la rosa abbia le capacità per sopperire e devo dire che Pirlo sta ottenendo grandi risultati nonostante lo scetticismo che c’è sempre nei confronti delle novità”.

