RBN - Crudeli: "Donnarumma via a zero? Il Milan farebbe una bruttissima figura"

Crudeli: "Donnarumma via a zero? Il Milan farebbe una bruttissima figura"

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Ieri e Oggi’, il giornalista di 7Gold Tiziano Crudeli, tifoso del Milan, ha presentato il match tra la Juventus e i rossoneri: “È un test importante perché l’obiettivo minimo della Juventus è almeno quello di raggiungere i primi quattro posti al pari del Milan. I rossoneri hanno avuto alti e bassi e avranno poi un calendario abbastanza complicato”.

Su Chiesa e Calhanoglu: “Chiesa nel match d’andata è stato assolutamente decisivo con due gol e un assist, Theo Hernandez dovendolo marcare è andato in bambola. È un discorso molto complicato per il Milan e una chiave offensiva non indifferente per la Juve. Calhanoglu sta facendo molto bene ma spende molte energie, io vorrei un giocatore alla Chiesa che riesce a incidere e a segnare gol, mentre lì davanti il Milan dipende solo da Ibrahimovic. In fase offensiva i rossoneri non hanno un potenziale simile a quello della Juventus”.

Su Donnarumma: “Il fatto che Donnarumma possa andare via a parametro zero è molto negativo per la società, è uno dei giocatori migliori, gli si poteva rinnovare il contratto e poi venderlo per 30-40 milioni. Il Milan ci farebbe una bruttissima figura a perderlo a parametro zero. Spero e mi auguro che l’attaccamento alla squadra e ai colori possa incidere, il Milan gli ha proposto un buon contratto e spero possa accettarlo anche in caso di cessione poi. Lo stesso discorso poi varrebbe anche per Calhanoglu che è anche lui in scadenza”.

Pronostico sulla partita: “Io sono scaramantico, ma sinceramente vedo la Juventus favorita. Spero che il Milan riesca a prevalere, ma è dura, molto dura”.

