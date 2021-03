RBN - De Agostini: "Danilo jolly prezioso. La Juventus ha cambiato di più rispetto all'Inter"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Terzo Tempo', è intervenuto l'ex calciatore della Juventus Luigi De Agostini: "Il mio cambio di ruolo? Cominciai quando ero all'Udinese, fu Enzo Ferrari che mi dirottò sulla fascia. All'inizio con qualche resistenza mia, poi lui mi predisse un futuro anche in Nazionale e dovetti crederci. Alla fine è stata la mia fortuna, ha avuto ragione lui. Mi sono applicato e alla fine mi è piaciuto, è lì che mi sono realizzato meglio. Danilo? È un jolly prezioso, è il giocatore che mi ha impressionato di più perché in un momento di emergenza si è fatto trovare pronto in più situazioni. Si adatta a più ruoli e agli allenatori servono anche giocatori di questo tipo. Non è tuto da buttare quest'anno, la Juventus secondo me quest'anno si è fatta male da sola come è successo in Coppa. Ma c'è una reazione in campionato, ciò significa che la squadra è viva. Giocare nella Juventus non è come giocare in altre squadre".

Sulla lotta Scudetto: "La Juventus deve sperare in un passo falso dell'Inter, anche se i nerazzurri hanno una competizione sola e si sono preparati bene per quello. La Juventus è anche in finale di Coppa Italia, ha cambiato di più rispetto ai nerazzurri e qualcosa in questo senso ha pagato".

