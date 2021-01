RBN - Juventus-Bologna, il doppio ex Luppi: "Felsinei spensierati. Attacco Juve, Gomez l'ideale"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto il doppio ex di Juventus e Bologna Gianluca Luppi: "Come il Bologna può mettere in difficoltà la Juventus? La formazione felsinea ha la spensieratezza di non avere niente da perdere, sta giocando tutte le partite a viso aperto. Chiaro che servono dei punti, in basso ci sono tante squadre che possono tranquillamente retrocedere, quindi tutte se la giocano in ogni gara. La Juventus deve ancora dimostrare tutto, trovare il suo equilibrio. Sicuramente il Covid non ha aiutato, contro l'Inter c'era mezza squadra fuori. Il match contro il Napoli è stata un'iniezione di fiducia, ma se Insigne segnava il rigore era 1-1. I bianconeri hanno fatto delle buone partite, ma se viene a mancare qualcuno diventa difficile dare continuità".

Sul mercato: "Un giocatore pronto bisogna andare a prenderlo in Italia, se lo vai a prendere all'estero serve tempo per farlo ambientare. Gomez sarebbe l'ideale, ma non so se si possa arrivare a prenderlo. Bisogna vedere se prendere un giovane come Scamacca o uno più esperto come ad esempio Inglese".

