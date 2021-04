RBN - Moggi: "Juve, presi tutti i giovani migliori tranne Barella. Dybala-Icardi? Una pazzia"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Cose di Calcio', è intervenuto l'ex dg della Juventus Luciano Moggi: "Dal punto di vista societario credo che la Juventus debba tapparsi le orecchie e non ascoltare quello che arriva da fuori. Ad Agnelli, Paratici e Nedved non penso che si possa rimproverare niente, hanno vinto nove Scudetti di seguito. Va anche detto che loro hanno avuto i soldi e io non ho mai avuto neanche una lira. Se questi soldi sono stati spesi bene? Adesso c'è il Covid che ha turbato l'ambiente soprattutto calcistico, le squadre mancano del botteghino da diverso tempo, ciò significa che c'è sofferenza in tutte le società di calcio. I bilanci non è che siano rosei. Io credo che la Juventus abbia già in squadra i migliori giocatori che giocano in Italia: quando prendi Chiesa, Kulusevski, Rovella. Tranne Barella la Juve ha preso tutti i migliori in circolazione. Se la Juve prende Scamacca, deve segnare subito e deve giocare titolare. Dybala-Icardi? Sarebbe una pazzia. Io credo che Dybala dell'anno scorso fosse il Ronaldo della situazione. A questa Juventus mancano i guizzi. La Juve deve pensare soprattutto al centrocampo. Ronaldo resta in virtù di un contratto che nessuno gli può garantire. La sua parte la sta facendo, il problema è che CR7 coagula su di lui tutto il gioco della Juventus e quando il gioco della squadra verte su un giocatore solo è un problema".

