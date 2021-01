RBN - V. Vecchi: "Milan sorprendente, la Juve ha tutto da perdere in questa sfida"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto l’ex preparatore dei portieri di Milan e Juventus Villiam Vecchi: “Pirlo? Come si fa a dire che un allenatore che va alla Juve non ha idee ambiziose… Purtroppo quest’anno ha avuto poco tempo per provare, è incappato in qualche risultato negativo e in qualche partita brutta come quella contro la Fiorentina. Ma Pirlo è sempre stato ambizioso anche da giocatore, troverà il bandolo della matassa. Cosa mi aspetto dalla gara? Io sono tifoso milanista, quindi spero nei rossoneri. Il Milan mi sta sorprendendo quest’anno, ma quando incontri la Juve è sempre difficile. Non faccio pronostici, ma la Juve ha molto più da perdere da questa sfida”.

Su Buffon: “Era sorprendente anche quando era ragazzino, quindi non mi meraviglio assolutamente. È una leggenda per tutti i portieri e per tutti i ragazzini. Donnarumma? Se il Milan ha ambizioni il miglior portiere non lo può perdere. Se vuole tornare quello di una volta non può perdere uno dei migliori portieri al mondo”.

Sull’Inter e la lotta Scudetto: “L’Inter è forte, lo sappiamo. Ha avuto quella sbandata contro lo Shakhtar Donetsk, ma è una squadra fortissima. È un bel campionato, ma credo che la Juve sia quella che rischia più di tutti negli scontri diretti che avrà ora a gennaio. Secondo me non può perderli”.

