Renica sul Napoli: "Sempre in corsa per lo scudetto. Contro il Milan punto su Zielinski"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli con il quale ha vinto due scudetti, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato del finale di campionato: "Spalletti anche all'Olimpico ha piazzato il colpo inserendo Elmas. Il fatto di non essere più in nessuna coppa è un vantaggio da sfruttare e il Napoli è sempre stato in corsa per lo scudetto. Contro il Milan punto su Zielinski, mentre dei rossoneri mi piace Leao. Per vincere il titolo non serve soltanto la qualità, conta molto la capacità di saper soffrire".